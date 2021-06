Vai valsts mums kaut ko nestāsta? Kā Latvijā izmeklē un skaidro vakcīnu blaknes

Šādu gadījumu ir daudz – vakcinācijas pretinieki nepārbaudot publicē ierakstus par konkrētiem cilvēkiem, apgalvojot, ka viņi miruši no vakcīnas. Ar ierakstiem dalās tūkstoši, daļā sabiedrības vairojot pārliecību, ka cilvēki no vakcīnām mirst un smagi cieš, bet valsts no mums to slēpj. Kā tiek izmeklētas un skaidrotas iespējamās blaknes, un vai atbildīgie dara pietiekami, lai mazinātu aizdomas par vakcīnu saikni ar cilvēku nāvi?

Kristaps vēl nebija saņēmis nevienu vakcīnas devu. Ar māsu runājis, ka kaut kad jau tas būtu jādara. Taču neilgi pēc nāves Agnese dzirdējusi, ka pilsētā baumo – Kristaps esot miris no vakcīnas. Mēnesi vēlāk šo versiju jau nācās lasīt Facebook grupā "Covid vakcīnu upuri", kuras biedri aktīvi dalās ar nepārbaudītu informāciju par vakcinācijas it kā sekām. Divu mēnešu laikā kopš tās izveides grupā pieteikušies 3,7 tūkstoši sekotāju, taču tajā publicētie stāsti lasāmi arī citviet. Nepatieso ziņu par Kristapu ievietoja kāda anonīma lietotāja. Grupas administratore to izņēma tikai pēc ģimenes uzstājīgas prasības. Agnese rāda ekrānšāviņus, kuros redzams, kā administratore strīdējusies pretim, sakot, ka dzirdējusi to no kāda ārsta. Vēlāk Kristapa vārds šādā kontekstā parādījās arī citos grupas ierakstos.