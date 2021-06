Liepājas Karostā norobežota negadījuma vieta, kurā smagu kājas traumu guvis zēns

Piektdien, 25.jūnijā, Liepājas SEZ pārvalde no sociālās vietnes "Facebook" uzzināja par negadījumu jūras piekrastē Liepājā starp Karosta kanālu un Ziemeļu molu. Kāds zēns guvis traumas, peldoties jūrā aptuveni 30 metrus no krasta. Nekavējoties pēc informācijas saņemšanas Liepājas ostas apsardze identificēta negadījuma vieta un visu nakti to apsargāja.