"Meiteņu pilsēta" - jauns "Ēd, lūdzies, mīli" autores Elizabetes Gilbertas romāns

Romānā sastopamās personības ir ticamas un dzīvas, turklāt katra no tām ir pelnījusi lasītāja uzmanību un mīlestību. Kā saka viena no varonēm, Pega: "Ja man kāds iepatīkas, tas ir uz visiem laikiem. Tāds ir manas dzīves likums." Šo patikšanu pret saviem varoņiem Elizabete Gilberta nodod lasītājiem, ļaujot viņus visus sajust kā tuviniekus. Saprast un mīlēt.

"Dzīve ir notikusi ar ikvienu no mums," saka Viviana romāna beigās, runājot par to, kā cilvēki mainās gadu gaitā, vai nu šie piedzīvojumi bijuši citiem redzami un pamanāmi, vai ritējuši sirds un prāta iekšienē. Dzīve notiek ar ikvienu no mums, tāpat kā tā notikusi ar šī viedā un sirdsgudrā romāna autori Elizabeti Gilbertu. Mums atliek to vienīgi pieņemt un dzīvot – tā, lai pašiem būtu prieks un citiem mazāk sāpētu.