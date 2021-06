Pēc svētkiem atkal strauji pieaugusi interese par vakcinēšanos

Līgo un Jāņu svētku nedēļā no 21.jūnija līdz 27.jūnijam vakcinācijas tempi bija krietni samazinājušies, jo divas dienas vakcinācijas pret Covid-19 centri, kā arī lielveikalu vakcinācijas punkti nestrādāja, līdz ar to vidēji dienā veicot 4125 vakcīnas tika sapotētas 28 873 personas, kas ir par 63% mazāk nekā nedēļu iepriekš.

Vakcināciju veikuši 262 pakalpojumu sniedzēji, no tiem visvairāk sapotējusi "Veselības centru apvienība" - 1940 cilvēku, "Veselības centrs 4" - 1892, "Vizuālā diagnostika" - 576, "Dzelzceļa veselības centrs" - 521, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca - 427, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca - 403, "Luc Medical" - 392, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca - 374, Rēzeknes slimnīca - 292 un Bērnu klīniskā universitātes slimnīca - 292 cilvēkus.

No pirmdien vakcinētajiem 5510 personas ir ietvertas kategorijā "cits iedzīvotājs" jeb personas, kuras neatbilst nevienai no prioritārajām grupām, 3090 - pēc paša vēlēšanās.

Vakcinētas arī 1796 personas virs 60 gadiem, 764 personas ar hroniskām slimībām, 249 mediķi, 224 personas no citas paaugstinātas riska grupas,

Tādējādi līdz šim tikai pirmo no divām vakcīnas pret Covid-19 devām Latvijā ir saņēmuši 593 627 cilvēki, bet vakcinācijas procesu noslēguši 521 588 cilvēki.

kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas,

kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.