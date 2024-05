Latvijas Žurnālistu asociācija rosina pastiprināt sodus par pārkāpumiem pret žurnālistiem

Apakškomisijas deputāti un mediju nozares pārstāvji diskutēja par mediju brīvību un neatkarību. LŽA pārstāve norādīja, ka žurnālisti regulāri kļūst par kritikas un naida runas upuriem publiskā vidē, tostarp nekorektus vārdus žurnālistu virzienā izsaka arī politiķi, kuru ētikas pārkāpumus iespējams risināt Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā. Šobrīd šajā komisijā ar rakstveida iesniegumu var vērsties deputāts, deputātu grupa vai frakcija, un nevienam citam nav iespējas lūgt izskatīt deputāta ētikas pārkāpumu. Bez tam Ētikas komisijas sodam būtu jāattur deputāts no pārkāpuma, taču LŽA ieskatā pieredze liecina, ka tie neattur, norādīja Tetarenko-Supe.

LŽA uzskata, ka deputātiem būtu jānodrošina iespēja medijiem vērsties Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā. Lai tas nepārvērstos par neskaitāmu iesniegumu izskatīšanu, LŽA rosina, ka to varētu ļaut darīt žurnālistus pārstāvošām organizācijām. Papildus LŽA uzskata, ka būtu jāpiemēro vērā ņemamāki sodi par deputātu ētikas pārkāpumiem.

Sabiedrisko mediju ombude Anda Rožukalne sacīja, ka kopumā Latvijā vārda brīvības aizsardzība atbilst starptautiskajiem standartiem, tomēr ir vērojami pastāvīgi uzbrukumi žurnālistiem internetā, īpaši sievietēm. Attiecībā uz mediju neatkarību ombude teica, ka šobrīd Latvijā nav regulēta partiju un politiķu ietekme uz medijiem, nav "valsts reklāmas" regulējuma un nav mehānisma, kas aizsargātu redakcijas no politiskās un ekonomiskās ietekmes. Esot vairāki gadījumi, kad politiķi vēršas ar iesniegumiem pie ombudes ar aicinājumu vērtēt žurnālistu darbu. Daži no tiem esot profesionāli iesniegumi par precizitāti vai politisko neitralitāti, bet nereti tās esot pretenzijas pret informācijas avota izvēli, raidījuma viesi, izteikto viedokli. "Un tas vēl ir maigi teikts. Reāli es saņemu komandas atlaist žurnālistus no darba," sacīja ombude.