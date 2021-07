Stājoties spēkā administratīvi teritoriālajai reformai, uz pirmo domes sēdi sanāks 40 jauno pašvaldību deputāti

Jēkabpils novada domē septiņi no deviņiem ievēlētajiem sarakstiem par priekšsēdētāju vienojušies virzīt bijušo Jēkabpils mēru Raivi Ragaini (LZP). Atbalstu viņa kandidatūrai pauduši 12 deputāti no kopā septiņiem novada domē ievēlētajiem politisko spēku sarakstiem, tādējādi potenciāli Ragainim kā novada mēram būs 13 no 19 jaunajā domē ievēlēto deputātu balsīm. Ragaini atbalsta Latvijas Zaļā partija (LZP), "Apvienība "Iedzīvotāji"", NA, Jaunā konservatīvā partija (JKP), LRA un "Vienotības" kopīgais saraksts, "Saskaņa" un Latvijas Zemnieku savienība (LZS).