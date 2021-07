Daugavpils mēra amatu atgūst "saskaņietis" Elksniņš

Visvairāk balsu no "Saskaņas" saraksta ieguvuši divi līdzšinējie Daugavpils domes deputāti Elksniņš un Valērijs Kononovs. Tāpat no "Saskaņas" saraksta ievēlēti Mihails Lavrenovs, Anatolijs Gržibovskis, Viktorija Sporāne-Hudojana, Nataļja Kožanova un Iveta Jukšinska.

No "Mūsu partijas" ievēlēti Prelatovs, Līvija Jankovska un Mečislavs Truskovskis, no Latgales partijas - Lāčplēsis un Jānis Dukšinskis, no Daugavpils novada partijas - Pēteris Dzalbe un Ivars Šķinčs, bet no LKS - Aleksejs Vasiļjevs.