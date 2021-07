"Pilsoniskā platforma" aicina Donaldu Tusku atgriezties Polijas politikā

Polijas mediji vēsta, ka Budka atkāpsies no partijas priekšsēdētāja amata un par partijas pagaidu vadītāju kļūs Tusks.

64 gadus vecais Tusks, kurš 2001.gadā bija viens no "Pilsoniskās platformas" dibinātājiem, kopš 2019.gada ir Eiropas Tautas partijas prezidents. Viņš bija Polijas premjernimistrs no 2007. līdz 2014.gadam un Eiropadomes prezidents no 2014. līdz 2019.gadam.