Būū, kas pārsteidz ar nedaudz feministisku, netradicionālu popu

Šī dziesma man ir mīļa un svarīga, jo skice tapa tieši tajā laikā, kad sākās mans jaunais gads. Iepriekš biju savā ziņā tumšajā posmā, kur cīnījos ar savas mentālās veselības lejām. Katru reizi, kad šķita, es vairs nevaru, - tomēr sapratu, ka esmu dzīva un sāku no sākuma. Šī dziesma vislabāk attēlo manu jauno sākumu jeb Būū piedzimšanu. Tas notika brīdī, kad bailīgi, bet tomēr ar īstu drosmi metos iekšā nezināmajā, aiz sevis atstājot ļoti daudz no vecās dzīves - dzīvesvietu, attiecības, grupas un darbus - metu nost kā čūska veco ādu. Tā man ir bijusi vislielākā pārdzimšana jeb sākšana no sākuma. Dziesma vienmēr man atgādina par to, ka sākt no sākuma ir bailīgi. Vieglāk ir turpināt iet pa vecajām sliedēm, bet realitātē ir daudz vērtīgāk nomest nost to “veco somu” un paņemt jaunu - tukšu.