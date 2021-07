Čaka ielā tiks saglabāta tikai viena velojosla

Šodien pieņemtais variants par Čaka ielu ir pagaidu variants pēc būtības. Četri būtiksi aspekti:

1.Pārveidojam Barona iela kā ielu gājējiem un velo no 1.04.2021.

2.Veicam uzlabojumus Barona ielā jau no 1.09.2021., lai nodrošinātu ērtu nokļūšanu no centra uz Purvciemu/Pļavniekiem