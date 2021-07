Ventspilī plāno ap 3000 motobraucēju pulcēšanos

Viņa informēja, ka motobraucēju parādes stāšanās laikā no plkst.14 līdz 15 tiks slēgta transporta kustība Vasarnīcu ielā no Aizsaules ielas līdz Inženieru ielai, savukārt, parādes vajadzībām satiksmei tiks slēgta Ostas iela posmā no Lielās ielas līdz Pils ielai no plkst.15 līdz 17. Parādes brauciena laikā no plkst.15 līdz 16 būs īslaicīgi satiksmes ierobežojumi, traucēta sabiedriskā transporta kustība un iespējama maršrutu autobusu kavēšanās.