Liela loma augu labsajūtā ir atbilstošam puķu podam: kādus izvēlēties telpām, kādus terasei

"Āra puķu podi ir gatavoti tā, lai savu kvalitāti nezaudētu pat -10 grādu temperatūrā. Piemēram, māla podi to nespēj. Daudzi māla podi skaitās ārtelpu puķu podi, taču jāņem vērā, ka Latvijā tos ieved no Portugāles, Spānijas vai Itālijas, kur ziemas ir daudz siltākas un maigākas un šie podi patiešām stāv ārā cauru gadu. Diemžēl mūsu klimatā tie ziemā saplaisā, jo māls uzsūc mitrumu un sasalstot plīst. Arī ne visi plastmasas podi derēs ziemošanai ārā - iegādājoties puķu podu, jāpievērš uzmanība tam, vai pods izgatavots no sala izturīgas plastmasas. Un arī tad jāpatur prātā, ka pat salizturīgs puķu pods, ko atstāsiet pa ziemu ārā pilnu ar ūdeni, to nepārdzīvos - ūdens sasalstot podu saplēsīs. Tāpēc ieteicams izvēlēties puķu podus ar caurumiņu, kas ļaus novadīt lieko šķidrumu - šādi podi būs izturīgāki," skaidro speciāliste.