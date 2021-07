Vairāk nekā puse LIZDA aptaujāto pedagogu neatbalsta obligātu vakcināciju pret Covid-19

Kā galvenos iemeslus, kāpēc nevēlas vakcinēties pret Covid-19, izglītības iestāžu darbinieki visbiežāk minējuši bailes no blaknēm, komplikācijām, veselības problēmām pēc vakcīnas. Daļa uzskata, ka vakcīna ir eksperimentāla, nav pietiekami pārbaudīta un ka trūkstot ticamas, pārliecinošas informācijas no drošiem avotiem par vakcīnu, tās sastāvu, blaknēm. Pedagogi bieži arī minējuši, ka bieži saskārušies ar negatīvu, pretrunīgu un pret vakcinēšanos noskaņotu publisko informāciju, TV, radio, sociālos tīklos, dezinformāciju, bet citi netic vakcīnas efektivitātei. Daļai aptaujāto atteikšanās vakcinēties ir pretreakcija uz valdības un sabiedrības spiedienu, citi aizbildinājušies ar veselības problēmām, bet

Tāpat populārs pedagogu vidū ir uzskats, ka no Covid-19 pietiekami pasargā arī dabīgā imunitāte un ka vakcinācijai jābūt brīvai izvēlei, bet daļa norādījuši, ka nedz valsts, nedz vakcīnu izstrādātāji neuzņemas atbildību par vakcīnas sekām.

LIZDA aptauja veikta laika posmā no 2021.gada 13.jūlija līdz 15. jūlijam, un tajā noskaidrota pedagogu, augstskolu mācībspēku un izglītības iestāžu tehnisko darbinieku attieksme pret obligātu izglītības nozarē nodarbināto vakcinēšanu pret Covid-19.

Aptaujā piedalījās 6838 respondentu (94% sievietes un 6% vīriešu), no kuriem 60% ir LIZDA biedri. No aptaujātajiem izglītības nozares darbiniekiem 40% strādā pirmsskolas izglītības iestādē, 48% – vispārējā izglītības iestādē un pārējie 12% respondentu sadalās līdzīgi: profesionālās, augstākās izglītības iestādēs un citas. Aptaujā piedalās dažādu vecuma grupu respondenti, lielākā daļa (58,3%) ir vecuma grupā no 41 līdz 60 gadiem.