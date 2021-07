Satraukums nepamatots – Latvijā nav zirnekļu, kas apdraud cilvēkus

Piterāns norāda, ka šī zirnekļu suga galvenokārt sastopama pļavās un krūmājos, kur veido īpatnējas blīvu tīmekļu “ligzdas” – tajās zirneklis pavada dienu. Šādas “ligzdas” varot būt arī cilvēku mitekļos, ja zirneklis tur nejauši ierāpojis, taču brīvā dabā šo sugu sastapt ir lielāka iespēja. Viņš piekrīt arī, ka šī zirnekļu suga spēj iekost cilvēkam: “Ja tīri morfoloģiski, tad šis ir tiešām viens no zirnekļiem, kas var bez jebkādām problēmām cilvēkam iekost, jo ir liels,” skaidro entomologs. “Zirnekļa ķermenis var būt tikai 1 – 1,5 cm garš, taču tam ir ļoti garas kājas, līdz ar to kopējais izmērs var būt pat līdz 4 cm vai nedaudz vairāk, ar ļoti iespaidīga izmēra žokļiem (helicerām).” Varot arī būt, ka no Latvijā sastopamajām sugām šiem zirnekļiem ir vislielākie žokļi.

Gan Piterāns, gan Cera ieraksta aprakstītā zirnekļa kodumu salīdzina ar lapsenes dzēlienu – sāpes ir īsas, intensīvas un pāriet dažu dienu laikā. Cilvēkiem uz zirnekļa kodumu var būt kāda individuāla reakcija, taču tāpat tas ir arī, piemēram, ar lapsenēm vai bitēm. “Alerģiskā reakcija ir atkarīga no cilvēka jutīguma pret zirnekļu kodumu,” norāda Cera. Piterāns skaidro, ka tad, ja cilvēkam ir alerģiska reakcija, tad arī bites dzēliens var būt veselībai bīstams – šādos gadījumos jāmeklē mediķu palīdzība. “Jāatceras, ka Latvijā cilvēkam var iekost arī citi izmērā lieli zirnekļi – tie, kam ir lieli žokļi un viņi spēj pārkost cilvēkam ādu. Arī dažu citu sugu kodieni var būt pat ļoti sāpīgi (piemēram, ūdenszirneklis Argyroneta aquatica) – tāpēc, sastopoties ar kādu prāvāka izmēra zirnekli, noteikti nevajag to ņemt pirkstos vai kā citādi likt zirneklim justies apdraudētam. Zirnekļi principā kož tikai aizstāvoties,” skaidro Piterāns. Viņš norāda arī, ka, ja gadās savās mājās sastapt kādu milzīgu zirnekli, vislabāk to ievirzīt burkā vai citā lielākā traukā. “Ja kāds iekož, tad jāatceras, ka nāvējošu zirnekļu Latvijā nav un rokas un kājas no zirnekļa kodumiem nost nekrīt,” viņš piebilst.