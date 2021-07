Noslēdzot mediju ētikas mēnesi, kas veltīts mediju veselības tēmai infodēmijas laikā, 23. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 13.00 notiks biedrības "Latvijas Mediju ētikas padome" tiešsaistes pasākums “Infodēmijas izaicinājumi. Kā un vai pret to cīnīties?”. Pasākums, kurā piedalīsies dažādi zinoši nozares eksperti, noslēgs mediju ētikas mēnesi, turpinot pētīt it īpaši šī mēneša ietvaros aktuālos jautājumus par mediju darba problemātiku pandēmijas laikā. Dalība pasākumā ir bez maksas, un to būs iespējams vērot tiešraidē “Latvijas Mediju ētikas padomes” Facebook kontā pasākumu sadaļā, kā arī Latvijas lielākajos medijos, tostarp TVNET.