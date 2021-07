EZA iesaka apstiprināt "Moderna" vakcīnas lietošanu arī jauniešiem no 12 līdz 17 gadiem

Vakcīnas lietošana pusaudžiem no 12 līdz 17 gadiem ir tāda pati kā personām no 18 gadu vecuma. Vakcīna tiek ievadīta divu injekciju veidā augšdelma muskulī ar četru nedēļu intervālu.

Pētījumi apliecina, ka "Moderna" ierosinātā imūnā atbilde vecuma grupā no 12 līdz 17 gadiem bija salīdzināma ar imūno atbildi vecuma grupā no 18 līdz 25 gadiem (imūnā atbilde noteikta, balstoties uz antivielu līmeni pret SARS-Cov-2). No 2163 bērniem, kuri saņēma vakcīnu, neviens nesaslima ar Covid-19 salīdzinājumā ar četriem pusaudžiem no 1073, kuri saņēma zāles nesaturošu injekciju. Šie rezultāti atļāva CHMP secināt, ka "Moderna" iedarbība šajā vecuma grupā ir līdzvērtīga iedarbībai pieaugušo populācijā.