Konors Makgregors iegādājies peldošu Lamborghini par 3,1 miljonu

Pēc pēdējās cīņas Konoram ir lauzta kāja, taču to viņš tagad varēs dziedēt uz savas jaunās superlaivas, ko kopīgiem spēkiem izstrādājuši divi itāļu uzņēmumi - The Italian Sea Group, kura specializācija ir ekstravagantu, ultramodernu, ekskluzīvu kuteru un jahtu izstrāde un ražošana, un Lamborghini , kas darbojas traktoru un superauto biznesā.

Par traktoriem šoreiz runa nebūs, bet par superautomobiļiem gan, jo The Italian Sea Group izstrādātā Tecnomar for Lamborghini 63 superlaiva ir veidota, par dizaina paraugu ņemot ne mazāk ekskluzīvo Lamborghini Sián FKP 37 hibrīdauto. Dizainā redzamas arī idejas no sešdesmito un septiņdesmito gadu superautomobiļiem Miura un Countach.