Pēc kursiem es dabūju prakses vietu slimnīcā, tad varēju pieteikties medicīnas studijām. Pieci procenti studējošo varēja būt ārzemnieki. Bija jānoliek ļoti smags vācu valodas eksāmens, varētu teikt – mana mūža visgrūtākais eksāmens. Tie, kuri šo eksāmenu nevarēja nokārtot, nevarēja tālāk studēt. Priekš manis tas nozīmētu braukt atpakaļ uz Latviju. Nokārtoju es, daži norvēģi un viena zviedriete. No Latvijas Medicīnas akadēmijas diviem absolvētajiem gadiem tika ‘’ieskaitīti’’ tikai daži kursi, līdz ar to studijas sāku faktiski no nulles. Mācījos un paralēli sāku strādāt ambulatorajā mājas aprūpes dienestā, kur kopu vecus un slimus cilvēkus, kuri paši sevi nevarēja aprūpēt.

Pēc sešiem studiju gadiem biju īsta ārste, pieci gadi obligāti bija jānostrādā savā specialitātē, pamatā slimnīcā. Kļuvu par virsārsti, pēc tam strādāju Hannoverē lielā slimnīcā perinatālā centrā. Kādreizējais kolēģis, arī virsārsts, man izteica piedāvājumu dibināt praksi. Pirmajā mirklī atbildēju, ka man patīk operēt, pieņemt dzemdības un prakse nav domāta man. Taču sanāca tā, ka vecāka ārste, ejot pensijā, nolēma pārdot savu praksi, un es to no viņas nopirku. Apvienojām šīs divas prakses. Mums ir astoņi darbinieki. Pirms trim gadiem mēs praksi pilnībā modernizējām. Vēl pirms pieciem gadiem veicām nelielas operācijas, taču – tā kā Vācijā ir ļoti komplicētas higiēnas normas un likumi, tas vienkārši finansiāli neatmaksājās. Nolēmām specializēties perinatoloģijā, endokrinoloģijā un radījām tam vēl papildu darbavietas.

Mana darba diena sākas 5.30 no rīta. Prakse atrodas 90 kilometru attālumā no manas mājas. Braucu ar vilcienu.

Esam divi partneri, kas vajadzības gadījumā viens otru aizstāj. Mūsu prakses līgums ir tik skrupulozs, it kā mēs būtu vislielākie ienaidnieki. Ja partneri sastrīdas, tad šāds līgums var palīdzēt. Ļoti ceru, ka tas nekad nebūs jāizvelk ārā no dziļākās atvilktnes.

Mēs arī regulāri tiekam kontrolēti – piemēram, slimokase katru ceturksni izvēlas 2% no praksēm, kuras tiks apmeklētas. Mēs par to iepriekš nemaz nezinām.

Tāpat notiek kontroles no finanšu iestādes, par to iepriekš gan tiek pabrīdināts. Tāpat tiek kontrolētas diagnozes – vai tas, kas tiek uzstādīts diagnozē, pēc tam arī tiek attiecīgi izmeklēts, vadīts ārstniecības process utt. Tāpat tiek kontrolēts, vai pareizi veikts, piemēram, ultrasonogrāfijas apraksts. Tā ka

No vienas puses, cilvēki šobrīd grib tūlītēju rezultātu, neieguldot paši laiku un pūliņus savas veselības uzlabošanā. Piemēram, mainīt dzīvesveidu, ierasto ēdienkarti, sākt sportot u.tml. No otras puses, man kā ārstam slimokašu apmaksātam pacientam ir iedalītas tikai 10 – 15 minūtes (praksēs, kas strādā tikai ar privātiem klientiem, pieņemšanas laiks ir ilgāks). Tas ir ārkārtīgi maz, īpaši jau ziemā, kad pacientēm ir jāizģērbjas. Man tajā laikā jāpaspēj veikt analīzes, izmeklēšana, kā arī jādokumentē tā, lai neviens nevarētu ‘’piesieties”. Te nemaz nevar būt runas par sarunu ar pacientu par veselīgu uzturu un citām svarīgām tēmām. Protams, no tāda aspekta raugoties, ārstam ir vienkāršāk izrakstīt recepti. Un vienlaikus arī daudzi pacienti paši nemaz negrib, lai viņiem tiktu piedāvāts kāds risinājums, kas prasa ilgāku laiku. Atnāk pie manis viena paciente ar 120 kilogramu svaru un prasa, lai viņai piedāvā hormonterapiju. Turklāt vēl smēķētāja. Es saku – vispirms nometiet svaru, un tad jums hormonterapiju varbūt nemaz nevajadzēs. Bet viņa grib tūlītēju rezultātu, neko savā dzīvesveidā nemainot. Šādi cilvēki no prakses iziet neapmierināti, sak, šis ārsts jau neko nesaprot.