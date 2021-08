"Black Duck Invest" vēršas ar iesniegumu VP Iekšējās drošības birojā

Jau iepriekš vēstīts, ka šā gada 30.aprīlī policija starptautiskajā lidostā "Rīga" aizturēja "BMH Group" uzņēmuma "Black Duck Invest" pārstāvjus Vojteku Kačenu un Tiboru Bokoru. Pret viņiem ierosināts kriminālprocess par iespējamu krāpšanu. Abi uzņēmēji to kategoriski noraida, norādot, ka šī situācija radītu, lai diskreditētu investorus un liktu šķēršļus darījumam.

Jau ziņots, ka FKTK padome atļāvusi "Repharm" grupas uzņēmumam AS "AB City" izteikt zāļu ražotāja "Olainfarm" akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu, jo "AB City" uz netiešas līdzdalības pamata ir ieguvusi no "Olainfarm" akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 30,85% no "Olainfarm" balsstiesīgo akciju kopskaita.