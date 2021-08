Baldere-Sildedze: "Black Duck Invest" līgums par "Olainfarm" akciju iegādi ir krāpšana

"Beļeviča zaudēja manu uzticību, kad secināju, ka viņa kopā ar tā saucamajiem čehu investoriem un atceltajiem "Olainfarm" padomes locekļiem mēģina īstenot "Olmafarm" dalībniecēm nezināmu akciju atsavināšanas shēmu un, iespējams, tādējādi mēģina kļūt par "Olainfarm" īpašniekiem. Tieši tādēļ mēs ar pārējām "Olmafarm" dalībniecēm operatīvi vienojāmies par Beļevičas atcelšanu no amata. Šā gada 26.aprīlī par to tika informēts arī Uzņēmuma reģistrs, kurš par to jau tajā pašā dienā - 26.aprīlī - paziņoja Beļevičai, nosūtot paziņojumu," skaidroja Baldere-Sildedze.