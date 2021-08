Čavars un Miezis saņēmuši naudas prēmiju 10 000 eiro apmērā no Ķekavas novada domes

Jau no brīža, kad puiši devās ceļā no Rīgas uz Ķekavu, skatītājiem bija iespēja pieslēgties tiešraidei Ķekavas novada Facebook lapā, kuru, gaidot olimpiešus, raidīja no Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa. Šajā tiešraidē kavējāmies atmiņās par Agņa un Naura sporta gaitu sākšanu, runājām gan ar viņu pirmo treneri Andri Eglīti, gan ar viņu ģimenes tuviniekiem, kā arī katram bija iespēja sociālajos tīklos nosūtīt savus sveicienus olimpiskajiem čempioniem un dalīties pozitīvajās emocijās.