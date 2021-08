"Rīgas Modes" izdod vasaras glamūra dziesmu "Kaifīgi Izskaties"

"Par šo singlu tika noslēgts darījums. Vienā no grupas “Martas asinis” dziesmām ievēroju frāzi, kas man kladē stāvēja pierakstīta jau labu laiku. Es iedomājos, ka varētu aizņemties kādu tekstu arī no Filipa repertuāra. Mums bija koncerts kopā ar viņa projektu “Difūzija” Vecrīgas bārā “Aptieka” un tajā brīdī, kad izdzirdēju vārdus “kaifīgi izskaties”, man bija skaidrs, ka būtu skaisti uz to pamata radīt popdziesmu, kurā būtu gan grūvs, gan glamūrs un visas tās lietas, ko mēs vēlamies, lai justos labi. Filips apliecināja, ka neiesūdzēs mūs tiesā un mēs ar grupu ķērāmies pie darba. Strādājot studijā sapratām, ka neiztiksim arī bez Filipa maģijas un kopā ierakstījām vairākas versijas viņa pantam no kuriem uzvarošā tika piefiksēta vakarā, kad Latvija hokejā pārspēja Kanādu. Līdz ar to tā bija zīme, ka esam uz pareizā ceļa," stāsta "Rīgas Modes" vokālists Kalvis Bormanis.