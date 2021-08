Ar kurām saulesbrilēm nedrīkst vadīt auto un kuras piemērotas mākoņainam laikam

Eksistē arī speciālas lēcas ar pretnetīrumu un pretputekļu hidrofobo pārklājumu, lēcām ilgāku laiku saglabājoties tīrām. Savukārt cietinātie pārklājumi pasargā brilles no saskrāpēšanās, kas iespaido caurredzamības kvalitāti.

Palīdzēt izvairīties no apžilbšanas un nodrošināt aizsardzību pret saules izstarotajiem UV stariem var optiskās saulesbrilles. Tās mēdz būt vienlaidus vai pakāpeniski tonētas, un arī ar polarizētām lēcām vai lēcām, kas apvieno fotohromo un polarizēto lēcu īpašības. Saulesbriļļu ekonomiskais variants ir tā saucamie saulesbriļļu klipši, kas ir piestiprināmi pie parastajām optiskajām brillēm.

Saulesbrilles ar polarizētām lēcām ir īpaši efektīvas, lai pasargātu acis, ievērojami samazinot atspīdumu no ceļa, ūdens, ledus un sniega, kas atrodas uz ceļa virsmas, nodrošinot labāku redzamību, uzlabojot kontrastu un krāsu uztveri. No minētajām virsmām atstarotā gaisma ir ļoti spoža un apžilbinoša, ietekmējot spēju skaidri redzēt un ātri nogurdinot mūsu acis, kas, vadot auto, ir bīstami. Saulesbrilles ar polarizētām lēcām piemērotas arī dažādām sportiskajām aktivitātēm un vaļaspriekiem, kas saistīti ar ūdeni, sniegu, ledu.

Tomēr jāatceras, ka ne visas saulesbrilles spēs pasargāt. Būtiska ir to spēja aizsargāt no saules UV stariem. Kvalitatīvās saulesbrillēs minētā aizsargfunkcija ir iestrādāta, taču pārliecināties par to var optikas veikalos. Jāņem vērā, ka