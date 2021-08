Aptauja: 30% nebalsojušo vēlētāju piedalītos vēlēšanās, ja politiķi pildītu solījumus

Tikmēr savu lēmumu nepiedalīties 5.jūnija pašvaldību vēlēšanās aptaujātie visbiežāk skaidroja ar to, ka nezināja, par ko balsot, nebija, par ko balsot (19,8%) un neredz tam jēgu (12,3%). 11,5% nenobalsojušo respondentu atbildēja, ka viņiem vairs nav ticības un neuzticas nekam, bet 9,5% pauda uzskatu, ka viņu balss neko neietekmē. 7,3% aptaujāto atzina, ka viņus vispār neinteresē politika un ir vienaldzīgi šie jautājumi, bet 5,6% vēlēšanās nepiedalījās, jo negribēja. To, ka vēlēšanās nepiedalījās vīrusa infekcijas Covid-19 dēļ, pauda tikai 1% nenobalsojušo, bet informācijas trūkumu kā nepiedalīšanās vēlēšanās iemeslu minējuši 1,6%.

Aptauja tika veikta no 2021.gada 9. līdz 25.jūlijam visā Latvijā, un tajā piedalījās 870 Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 75 gadiem, no tiem 604 no pašvaldībām, kur 5.jūnijā notika pašvaldību vēlēšanas. Plašāk ar aptaujas rezultātiem iespējams iepazīties CVK mājaslapas sadaļā "Pētījumi".