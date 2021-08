"Baltijas pērli" atklās Kirila Serebreņņikova "Petrovi ar gripu"

"Petrovi ar gripu" ir neordināra savā tehniskās un estētiskās drosmes demonstrēšanā un ietver Krievijā aizliegtus tēlus. Tās radikālums izpaužas atkāpēs no ikdienišķā reālisma normām… Tematiski atgādina brāļu Koenu dziļo ieslīgšanu Bārtona Finka radošā darba nomocītajā psihē – esības bezjēdzības galējā izpausme. Nenoliedzami, filma ir brīnišķīgs kinomākslas paraugs, arī izcils vingrinājums stila ieturētībā – izmantota meistarīga tehnika, lai uzbruktu visiem maņu orgāniem.

Jau ziņots, ka režisors Kirils Serebreņņikovs, kurš pērn tika notiesāts par krāpšanu, atlaists no amata Maskavas Gogoļa centra teātrī. Daudzkārt godalgotais režisors Serebreņņikovs, kurš iestudējis teātra izrādes arī Latvijā, tika aizturēts 2017. gada augustā. Politiski motivētā apsūdzībā bija teikts, ka viņš kopā ar līdzdalībniekiem piesavinājies 129 miljonus rubļu (1,44 miljonus eiro pēc pašreizējā kursa), kas no valsts līdzekļiem piešķirti vienam no Maskavas Gogoļa centra teātra projektiem.