Tiesībsargam ir zināms par 40 bēgļu atrašanos uz Latvijas-Baltkrievijas robežas

Tiesībsarga birojā informēja, ka ieceļošanu Latvijā šīm personām liedz Latvijas robežsargi sakarā ar reģionā izsludināto ārkārtējo situāciju, savukārt no otras puses doties prom no robežzonas liedz Baltkrievijas robežsargi. Tiek ziņots, ka pret daļu no šīm personām pielietoti arī speciālie līdzekļi, piemēram, elektrošoka ierīces.