Sašutis autobraucējs sodos par braukšanu bez OCTA iekrājis jau 2450 eiro

FOTO: Kadrs no "Bez tabu" video

FOTO: Kadrs no "Bez tabu" video

Katram auto īpašniekam ir jāiegādājas OCTA polise par savu transportlīdzekli, un tikai tad viņš var piedalīties satiksmē. Ja to aizmirst izdarīt, tad no soda neizbēgt, kā par to pārliecinājies TV3 raidījuma Bez Tabu skatītājs Raimonds, kurš bija devies peļņā uz ārzemēm un savu auto atstājis citai personai lietošanā bez iepriekš iegādātas OCTA, tā iedzīvojoties tūkstošos mērāmā soda naudā.