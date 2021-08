Vai šāda būs Vanšu tilta nākotne?

Vanšu tilts ir tikai viens no četriem tiltiem Rīgā, pa kuru ar auto vai velosipēdu iespējams nokļūt no Pārdaugavas centrā vai pretējā virzienā. Tomēr to tuvākajā nākotnē gaida satiksmes organizācijas pārmaiņas. Tas, kādas tās būs, ir atkarīgs no iedzīvotāju plūsmas analīzes un arī pašu iedzīvotāju iesaistīšanās, daloties ar saviem priekšlikumiem un pretenzijām.