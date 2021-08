Saūda Arābijas valdība daļēji iegādājas itāļu superauto ražotāju Pagani

Iegūtos līdzekļus Pagani izmantos, lai pilnveidotu tehnoloģijas, kā arī dibinātu jaunu dzīvesstila struktūrvienību Pagani Arte. Kā viens no tā iespējamajiem darbības virzieniem tiek minēta tā dēvēto trases dienu rīkošana Pagani automobiļu īpašniekiem vai pat ekspedīciju organizēšana līdzīgi domājošajiem.

Ar suverēnā fonda līdzekļiem tiek finansēta programma Saūda Vīzija 2030, kuras primārais mērķis ir mazināt valsts atkarību no naftas, tātad dažādot ekonomiku, ieguldot tūrismā, rūpniecībā u.c.

Cita starpā vīzija paredz futūristiskas pilsētas Neomas izveidi 170 km garumā gar Sarkanās jūras piekrasti. Tā aizņems 26 500 kvadrātkilometru platību, un pilsētas viena no būtiskākajām atšķirības pazīmēm būs atteikšanās no privātā transporta. Tā vietā vairāk nekā miljona Neomas iedzīvotāju rīcībā būs ultramoderna pazemes sabiedriskā transporta sistēma, kas pilsētniekus no viena gala līdz otram spēs nogādāt 20 minūtēs.