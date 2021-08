BITE ziedo 880 somas un mācību piederumus Latvijas SOS Bērnu ciematu skolēniem

“Mums jādara viss, lai sociālais fons vai pandēmijas radītie sarežģījumi neapdraud bērnu iespēju iekļauties skolas vidē vai mācību procesā. Šie apstākļi ir nepieredzēti mums visiem, bet neatkarīgi no tiem, atsākot mācības klātienē, katram Latvijas bērnam ir jābūt un jājūtas vienlīdzīgam. Lai to panāktu, mums, pieaugušajiem, ir jārūpējas, lai bērni saņem ne tikai praktisku, bet arī emocionālu atbalstu un iedrošinājumu. Tas šogad noteiks, cik veiksmīgi mūsu bērni atgriezīsies atpakaļ ierastajā skolas dzīvē. Runāt par šīm problēmām un aktualizēt tās ir liela drosme, tāpēc, tuvojoties jaunajam mācību gadam, novēlu ikvienam to nepazaudēt – būt drosmīgiem iedrošināt citus un atbalstīt, kad tas nepieciešams visvairāk,” uzsver Iveta Vējone, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas goda patronese.