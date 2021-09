Helsinkos brīvdienās un naktīs nevarēs izīrēt elektriskos skrejriteņus

Helsinkos elektrisko skrejriteņu noma tiks pārtraukta nedēļu nogalēs un naktīs - no pusnakts līdz pieciem no rīta. Pilsētas varas iestādes sacīja, ka ir vienojušās par to ar lielākajām automašīnu nomas kompānijām, kas darbojas Somijā.