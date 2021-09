Saeimas deputāti atbalsta Gobzema izslēgšanu no sešām Saeimas sēdēm

Debatēs Vjačeslavs Dombrovskis norādīja, ka, lai arī cik ļoti kādam nepatiktu Gobzema izteikumi vai aicinājumi par vakcināciju, viņa ieskatā, šodien notiekošais esot "antikonstitucionāli". Tāpat viņš vaicāja deputātiem, vai viņiem šķiet, ka Gobzems, atsakoties uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu, apdraud viņu veselību. Tā, viņaprāt, deputāti apgalvo, ka vakcīnas nestrādā, ja reiz 95% vakcinēto baidās no viena vai dažiem deputātiem.

Saeimas Prezidijs saņēma divus iesniegumus no deputātiem, lūdzot izslēgt šo jautājumu no darba kārtības, jo Gobzems šodien sēdē nevar piedalīties un sevi aizstāvēt. Vairākums deputātu šo rosinājumu noraidīja.

Vakar Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija lēma ierosināt ētikas kodeksa pārkāpuma lietu pret deputātu, un komisijas locekļi atzina, ka Gobzems pārkāpis divus ētikas kodeksa punktus - to, ka deputāts ciena un vienmēr ievēro Satversmi, Saeimas kārtības rulli un citus normatīvos aktus, kā arī to, ka Saeimas deputāts atturas no pašmērķīgas izrādīšanās Saeimas tribīnē.