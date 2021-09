Valsts reģionālajām slimnīcām ir parādā vairākus miljonus eiro

Piemēram, par Covid-19 testu iegādi, sākot no marta, Vidzemes slimnīca iztērējusi gandrīz 100 000 eiro, bet kompensāciju joprojām nav saņemtas. Ministrija ir apsolījusi, ka samaksās, bet pusgadu nekas nenotiek.

Šai naudas summai jāpieskaita vēl 630 000 eiro par pacientu ārstēšanu intensīvās terapijas nodaļā no marta līdz jūlijam ieskaitot. Arī viņš uzskata, ka galvenā problēma ir sarežģīta birokrātiskā procedūra valsts pārvaldē - kamēr apstiprina, izskata, piešķir līdzekļus, viss bremzējas pusgadu.

Semjonovs rakstījis finanšu ministram Jānim Reiram (JV) un arī veselības ministram Danielam Pavļutam (AP) un vēstījis, ja turpmāk būs tāda attieksme pret reģionālo slimnīcu, tad tā ārstēs tikai sava reģiona Covid-19 slimniekus. Līdz šim uz Daugavpils slimnīcu veda pacientus ne tikai no Latgales, bet arī Vidzemes un Zemgales.

"Kavējumi ar slimnīcu izdevumu apmaksu veidojas par tiem izdevumiem, kurus sedz no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, tajā skaitā par medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādi, izmantotajiem individuālajiem aizsarglīdzekļiem, virsstundu apmaksu ārstniecības personām, kuras iesaistītas Covid-19 ārstēšanā. Saskaņā ar normatīvo regulējumu Veselības ministrijai jāiesniedz Finanšu ministrijā līdzekļu pieprasījums atbilstoši faktiskajām izmaksām. Tas nozīmē, ka slimnīcas iesniedz Nacionālajam veselības dienestam (NVD) atskaites par augstākminētajiem izdevumiem, kurus NVD darbinieki izskata un atskaišu kopsavilkumus iesniedz Veselības ministrijā pieprasījumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tālākai virzīšanai," skaidroja NVD komunikācijas nodaļas vadītāja Evija Štālberga.

Šo pieprasījumu izskatīšanā ir iesaistītas vairākas institūcijas, līdz ar to laiks no pieprasījumu iesniegšanas ministrijā līdz finansējuma saņemšanai ir ar laika nobīdi, piemēram, FM izdotais rīkojums apmaksāt mediķu virsstundu darbu no šā gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim ir izdots 19. augustā.