Libānā pēc 13 mēnešu politiskās krīzes izveidota valdība

Jaunas valdības izveidošana bija nosacījums ļoti nepieciešamajai starptautiskajai palīdzībai, bet tikai laiks rādīs, vai jaunais kabinets spēs īstenot reformas un izglābt Libānu no bankrota.

Libānas ekonomikas krīzi Pasaules Banka ir nosaukusi par vienu no smagākajām pasaulē kopš 19.gadsimta vidus.

Pašreiz valdība spēj nodrošināt elektroapgādi valsts iedzīvotājiem tikai pāris stundas dienā, vietējā valūta zaudējusi vairāk nekā 90% no savas vērtības, veseli sabiedrības slāņi grimst nabadzībā, bet tie, kuri to var atļauties, emigrē no valsts.