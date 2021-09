Kalvāns: Jaunā skolēnu testēšanas kārtība noņems milzu slodzi

Pēc viņa teiktā, dažas laboratorijas jau ir sākušas skolēnu testēšanas divu nedēļu cikla aprobāciju un domājams, ka no 1.oktobra pāreja uz jauno kārtību būs notikusi pilnībā.

Kalvāns uzsvēra, ka jaunā testēšanas kārtība paredz vienu klasi testēt kā vienotu grupu, kas došot iespēju operatīvāk veikt atkārtotu testēšanu gadījumā, ja kāds no paņemtajiem paraugiem izrādīsies pozitīvs.

"Šis algoritms noņems milzīgu slodzi gan no skolu vadības, gan arī, protams, no laboratorijām, un ar šo mēs ceram, ka arī kolēģi no "MFD" laboratorijas beidzot nostāsies uz visām sliedēm un iedarbinās savu vilcienu," izteicās LIVA vadītājs.