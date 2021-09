Pirmie iespaidi: modernizētais Škoda Kodiaq SportLine 1.5 TSI

iespēju vadītājam pašam izvēlēties, vai viņš vēlas aiz stūres informācijas gūzmu ar spidometru, tahometru, pārnesuma rādītāju, termometru un detalizētiem brauciena statistikas rādītājiem vai tukšumu ar pašu svarīgāko, piemēram, aktuālā ātruma indikatoru.

Atšķirībā no LED lukturiem digitālais instrumentu panelis nav standarta aprīkojums nevienai no jaunā Škoda Kodiaq versijām, un bāzes modelim pat netiek piedāvāts kā papildu opcija, bet, manuprāt, tas ir to vērts, turklāt cenu lapā redzams, ka maksā vien dažus simtus eiro, tātad kā budžeta klases viedtālrunis un automobiļa kopējo cenu būtiski neiespaido.

Škoda Kodiaq digitālais instrumentu panelis FOTO: Ingars Tenis, TVNET

Komforta, braukšanas atbalsta un drošības sistēmu izvēles iespējas ir tik plašas, cik plaši maciņu var atvērt pircējs. Jāsaka gan, ka jau pats lētākais Kodiaq versijā Active ir pietiekami labi aprīkots. Tam ir viegli tonēti aizmugurējie logi, vieglmetāla diski, bez visiem pirmās nepieciešamības drošības spilveniem arī spilvens vadītāja ceļgalu aizsardzībai, asistents gaitas sākšanai pret kalnu, piekabes stabilizācijas sistēma, elektroniskā stāvbremze, vadītāja noguruma monitorēšanas sistēma, divspieķu ādas stūre ar radio un telefona vadības slēdžiem, bezatslēgas dzinēja iedarbināšanas sistēma, kruīza kontrole, Front Assist sistēma ar automātisko ātruma samazināšanas un bremzēšanas funkciju, kā arī gājēju atpazīšanas funkciju ātruma diapazonā no 10 līdz 60 kilometriem stundā un, ko jau paguvuši pamanīt visi, kam ir sanācis izbraukt ar modernizēto Kodiaq, - mazītiņa izņemama atkritumu tvertnīte priekšējo durvju sānu kabatā ar maisiņu. Kāds gan jau padomās “kas tad tur tik īpašs, tāds nenozīmīgs sīkums”. Tomēr tā ir viena no tām patīkamajām detaļām, kas Škoda automobiļus izceļ citu zīmolu automašīnu vidū. Jo, ja adaptīvā kruīza kontrole, kas saņem datus no vējstikla kameras un navigācijas sistēmas un jau savlaicīgi prot pielāgot ātrumu pirms asiem pagriezieniem un ātruma ierobežojumu zonām, jau ir piedzīvota citos auto, tad neskaitāmie

Simply Clever risinājumi rada sajūtu, ka tas, kurš ir izgatavojis šo auto, domā ne tikai par savu labumu, bet arī par vēlāko lietotāju ērtībām.