Yaris Cross - mazākais Toyota krosovers Eiropai

Līdz ar to augstums no zemes sasniedz 17 centimetrus. Taisnās riteņu arkas sargā izturīgi moldingi. Yaris Cross lozungs ir Easy, Fast, Smart, tātad viegli, ātri, viedi. Šis princips īstenots visnegaidītākajos veidos un vietās.

FOTO: Ekrānuzņēmums no TV Auto ziņām

Tas ir viens no šī modeļa slepenajiem ieročiem. Pat klasi augstākajam Toyota CHR ir tikai priekšpiedziņa! i-AWD sistēma sastāv no papildus elektromotora uz aizmugurējās ass, ko savukārt tur izsmalcināta dubulto A veida sviru piekare. Pilnpiedziņas modelim ir arī divi īpaši braukšanas režīmi sniegotam laikam - Snow un Trail. Tomēr jārēķinās, ka pilnpiedziņas versijas būs jūtami dārgākas - no 26 200 eiro, kamēr tāds pats priekšpiedziņas Yaris maksā vismaz 4000 eiro mazāk.