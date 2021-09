Dombrovskis aicina efektīvi ieviest Ekonomikas atjaunošanas plānu

Dombrovskis pauda satraukumu par to, ka Latvijā vakcinācijas rādītāji ir vieni no zemākajiem ES, kā arī par to, ka daudzās ES dalībvalstīs, arī Latvijā, šobrīd aug gan Covid-19 izplatība, gan slimnīcu noslodze. "Kopā ar jauniem vīrusa variantiem tas rada riskus arī attiecībā uz ekonomikas izaugsmi gan šogad, gan nākamgad," sacīja politiķis.