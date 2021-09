Jau šajā nedēļas nogalē notiks izstāde "Auto 2021". Uzmanības centrā - zaļās tehnoloģijas

“Auto 2021” e-mobilitātes ekspozīcijā būs dažādu autoražotāju jaunie elektroauto un to tirdzniecības pārstāvji, kas sniegs detalizētu informāciju gan par modeļiem, gan to ekspluatācijas īpatnībām. Viens no karstākajiem jaunumiem tirgū šajā stendā būs elektromobilis “Hyundai Ioniq 5”, kas ar savu veiksmīgo vintāžas stila dizainu jau ir radījis plašu rezonansi un milzu pieprasījumu visā Eiropā.