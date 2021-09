RTU aicina skolēnus piedalīties Zinātnieku nakts pasākumos

Savukārt RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF) Polimērmateriālu institūts aicinās 7. un 8.klases skolēnus izzināt polimēru materiālus - plastmasas, tekstilu, gumijas, lakas un krāsu pārklājumus - un to dažādos pielietojumus mūsu ikdienā. Nodarbībā, kas notiks plkst.12, zinātnieki iepazīstinās arī ar biopolimēriem un to nozīmi dabai draudzīgu produktu ražošanā. Piemēram, skolēni varēs iepazīt RTU Polimērmateriālu institūtā radītu celulozes šķiedras saturošu polimēru kompozītu būvniecībai, no augu eļļām iegūtu UV starojumā cietējošu biokompozītu 3D drukai, ultravieglus aerogelus no celulozes, kā arī uzzināt, kā modificēt mikrobioloģiski sintezētu polimēru, lai no tā varētu izgatavot videi draudzīgu iepakojumu.