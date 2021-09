Elektriskā Rolls-Royce lidmašīna gatavojas uzstādīt ātruma rekordu

Un tomēr, vēsture neskaitāmas reizes ir pierādījusi, ka ir svarīgi uzdrīkstēties, jo tikai tā iespējams progress. Tāpēc mazpamazām elektropiedziņas tehnoloģijas ienāk arī aviobūvē, tiesa gan, pagaidām ne komerciālajos pasažieru pārvadājumos. Runa ir par britu kompāniju Rolls-Royce, kas savas iekšējās lidojumu elektrifikācijas programmas ietvaros (Accelerating the Electrification of Flight) izstrādājusi un uzbuvējusi elektrisku lidmašīnu Spirit of Innovation.