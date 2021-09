Konkurences padome sākusi izmeklēšanu par iespējamu ceļu būvnieku karteli

Ceļu un tiltu atjaunošanu pamatā apmaksā no Eiropas fondiem. Ja Konkurences padome gūs apstiprinājumu kartelim, tad zaudētāji ir arī pasūtītāji. Jo Eiropas savienībai ir nulle tolerance pret krāpšanu. Tā pieprasa atmaksāt 10 procentus no summas, ja iepirkumā piedalījies karteļa dalībnieks, 25 procentus, ja tenderī startējuši tikai aizliegtās vienošanās dalībnieki un 100%, ja iepirkuma sarunāšanā uz vienu roku ar būvniekiem bijis arī pasūtītājs .

Trauksmi ceļ Lielo pilsētu asociācija, redzot, cik apjomīgi iepirkumi ir procesā un kādus līgumus patlaban ar ceļu būvniekiem slēdz lielās pašvaldības. Lai mēģinātu izvairīties no jebkādiem riskiem, asociācijā nesen notika tikšanās ar Konkurences padomi un fondu naudu uzraugiem.

Līdz šim vēsturiski lielākā būvniecības karteļa atklāšana valstij un pašvaldībām nesusi 18 miljonu zaudējumus. Par aizliegto vienošanos Konkurences padome sodīja 10 lielos būvniecības flagmaņus. To vidū “Merks”, “Skonto būve”, “Velve” , “Re &Re”, “LNK Industries”, “Arčers” .Tika izgaismoti kopumā 77 objekti, no kuriem 47 ņus finansēja arī no Eiropas fondu naudas. Līdz oktobra vidum Centrālā finanšu un līgumu aģentūra plāno nosūtīt konkrēti atprasāmās summas.