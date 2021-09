Medmāsai par viltota negatīva Covid-19 testa rezultāta sarūpēšanu piespriež € 1500 sodu

Prokuratūrā bija vērsies Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), lūdzot sākt kriminālvajāšanu pret medicīnas māsu pēc Krimināllikuma 275.panta pirmās daļas par to, ka viņa viltoja nosūtījumu, iekļaujot tajā nepatiesas ziņas par testējamā materiāla piederību, Covid-19 laboratoriskai diagnostikai, lai nodrošinātu negatīvu testa rezultātu kādai citai personai.

Prokurors minēto personu sauca pie kriminālatbildības par to, ka viņa tīši, personīgu motīvu vadīta, vēloties nodrošināt citai personai negatīvu Covid-19 testēšanas rezultātu starptautiskai ceļošanai, paņēma sev no deguna un kakla analīžu paraugus un izveidoja nosūtījumu koronavīrusa laboratoriskajam izmeklējumam, kuram pievienoja iepriekš paņemtos savu analīžu paraugus. Nosūtījumā viņa norādīja, ka paraugs ņemts no citas personas.