BMW domā, ka personīgais auto pēc 20 gadiem būs šāds

Tas ir konceptautomobilis, kas ir ne vien 100% pārstrādājams dzīves cikla beigās, bet arī jau saražots no 100% pārstrādātiem vai pārstrādājamiem materiāliem. Ar to BMW domā arī bateriju, kam ap 2040. gadu būtu jābūt bez pūlēm utilizējamai un izmantojamai vēlreiz.

Nav arī tā, ka i Vision Circular būtu izlocīts no presēta kartona. Daļu virsbūves veido plastmasa ar marmora rakstu, daļa detaļu izgatavotas no alumīnija un tērauda. Visi uzraksti ir iegravēti virsbūvē, lai lieki netērētu materiālus burtiņiem un cipariem, bet BMW nieres ir butaforija.

Arī riepas ir ražotas no kaut kā, kas vismaz vienreiz jau ticis saražots. Kabīne izskatās pietiekami futūristiski, bet sēdekļu izgatavošana no PET pudelēm vai kā tamlīdzīgi pilnās burās notiek jau šodien. 3D printerī no kokskaidu pulvera darināta stūre 2040. gadā gan jau būs noiets etaps, jo tās vietā būs stājusies virtuāla acs, kas sapratīs visas ar žestiem dotās komandas.