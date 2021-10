Rotācijas aplis - vieta, kur nemākulīgi autobraucēji rada sastrēgumus

Galvaspilsētā ir vairāki satiksmes rotācijas apļi, no kuriem lielākie ir Mūkusalas ielas aplis zem Salu tilta, Slāvu aplis pie Dienvidu tilta un Lubānas ielas aplis vietā, kur satiekas Juglas, Deglava un Lubānas ielas.

TV3 raidījums Bez Tabu šoreiz uzmanību veltīja tā dēvētajam Sievasmātes aplim Lubānas ielā, darba dienas vidū to novērojot ar bezpilota lidaparātu. Uzņemtajos video kadros skaidri redzams, ka kuplā skaitā ir to autobraucēju, kuri sev vien zināmu iemeslu dēļ teju visu apļa perimetru nobrauc pa ārējo joslu, traucējot aplī iebraukt automobiļiem no pienākošajām ielām. Rezultāts ir sastrēgumi, kas šajās vietās ir ikdienas parādība.