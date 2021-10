Londona atkārtoti brīdina Briseli par vienpusēju atkāpšanos no Ziemeļīrijas protokola

Lai gan Frosts neminēja konkrētu laiku, kad valdība varētu iedarbināt protokola 16.pantu, kas ļauj jebkurai no pusēm vienpusējā kārtā atkāpties no vienošanās, ja atzīstams, ka protokols izsauc negatīvas sekas, britu laikraksti vēsta, ka tas varētu notikt jau novembra beigās.

ES iepriekš brīdinājusi, ka 16.panta iedarbināšana būšot "ārkārtīgi kaitīga" un ka Brisele uz to reaģēšot, izmantojot visas iespējas.

Kopš Lielbritānija gada sākumā atstāja ES vienoto tirgu, radušās zināmas grūtības atsevišķu preču piegādē Ziemeļīrijai no pārējās Apvienotās Karalistes teritorijas, un tas licis Londonai pieprasīt Ziemeļīrijas protokola grozīšanu.

Tā dēvētais Ziemeļīrijas protokols ir 2020.gadā noslēgtās "Brexit" vienošanās sastāvdaļa, un tas paredz, ka starp Ziemeļīriju un pārējo Lielbritāniju jāievieš muitas robeža, lai tādējādi izvairītos no robežkontroles atjaunošanas uz robežas starp Ziemeļīriju un Īriju un aizsargātu 1998.gada Lielās piektdienas miera līgumu, ar ko Ziemeļīrijā tika izbeigta 30 gadus ilgusī starpkopienu vardarbība.

Taču izrādījies, ka muitas procedūru piemērošana precēm, kas Ziemeļīrijai tiek piegādātas no pārējās Apvienotās Karalistes teritorijas, rada nesamērīgu nastu uzņēmējiem. Turklāt pret to asi iestājas Ziemeļīrijas unionisti, kas uzskata, ka šī kārtība draud atraut provinci no pārējās Lielbritānijas.