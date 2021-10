Rēzeknes mērs: Rēzeknes pilsēta ar novadiem var sadarboties arī bez apvienošanās

Viņš skaidroja, ka pašlaik Rēzeknes novadā sabiedriskā transporta pakalpojumus organizē valsts un novadam netiekot prasīts, kāds tīkls un pārvadājumi ir nepieciešami. "Toties to, ko mēs varam piedāvāt - ja šo pakalpojumu arī Rēzeknes novadā sniegs "Rēzeknes satiksme", tad mēs varam gan optimizēt, gan uzlabot, patstāvīgi pieņemot lēmumu šeit uz vietas, novadā," sacīja Bartaševičs.

Tāpat viņš norādīja uz iespēju sadarboties izglītības jomā, tādējādi veidojot vienotu tīklu. "Mēs tagad jau esam gandrīz viena sistēma pēc fakta, bet tehniski it kā esam divas atsevišķas pašvaldības. 20% skolēnu mūsu skolās ir no Rēzeknes novada," skaidroja valstspilsētas mērs, un piebilda, ka jārunā ir par skolu sasniedzamību, jo labāks rezultāts būs tad, ja par vairākiem jautājumiem tiks domāts kompleksi.

Arī sociālā atbalsta sniegšanā Bartaševičs saskata sadarbības iespēju, jo pilsētas pansionātā uzturas arī seniori no Rēzeknes novada. "Mēs esam gatavi sniegt tādus pakalpojumus un paplašināt, uzlabot. Mēs ļoti labi saprotam - tieši pie koncentrācijas, šādus pakalpojumus varam gan lētāk nodrošināt, gan labākā kvalitātē," sacīja politiķis, uzsverot, ka viņš atbalsta pilsētas un novada apvienošanu.

Jau ziņots, ka pašlaik iespējamo apvienošanos ar kaimiņu novadiem 2025.gadā no piecām valstspilsētām atbalsta tikai Rēzekne un Daugavpils, kas secināms no domju pārstāvju paustā vienā no Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas sēdēm.