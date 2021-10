ASV upures māsa un draudzenes palīdz aizturēt sērijslepkavu

Pagājušonedēļ ASV sērijslepkavam tika piespriests 160 gadu cietumsods par trīs sieviešu slepkavību un vēl vienu slepkavības mēģinājumu 2016.gadā. Viens no lielākajiem pavērsieniem lietas izmeklēšanā notika, kad pēdējās upures māsa un draudzenes palīdzēja policijai, ar slepkavu norunājot tikšanos, vēsta "The New York Times".