Kā obligātā prasība vakcinēties ietekmēs vakcinācijas aptveri

Obligāta vakcinācija sabiedriskā sektora darbiniekiem ir viens no galvenajiem Krīzes vadības padomes (KVP) lēmumiem Covid-19 krīzes kontekstā. Ekonomikas ministrijas publicētā informācija liecina, ka šobrīd pilnu vakcinācijas kursu ir izgājuši 69% no valsts un pašvaldību sektorā strādājošajiem.

Vakcinācijas kursu šobrīd ir uzsākuši vai pabeiguši aptuveni 945 tūkstoši iedzīvotāju jeb mazliet vairāk par pusi no visiem iedzīvotājiem.

Latvijas galvenā problēma joprojām ir zemā vakcinācijas aptvere riska grupās. No iedzīvotājiem, kas sasnieguši vismaz 80 gadu vecumu, tikai 45% ir vakcinējušies, un rādītāji nav iepriecinoši arī citās vecuma kategorijās: aptvere vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem ir nepilni 57%, bet mazliet labāki rādītāji ir vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem, kur vakcinējušies ir 59%.