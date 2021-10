Pieaudzis attālinātajās mācībās esošo klašu skaits

Nedēļas laikā visos vispārējās izglītības posmos pieaudzis attālinātajās mācībās nonākušo klašu un to daļu skaits ir palielinājies. Pirmsskolā attālinātajās mācībās atrodas 2,21% visu grupu, savukārt 1,97% grupu attālināti mācās daļa no izglītojamajiem. Pamatizglītības posmā attālināti mācās 6,59% klašu, un šāda izglītības ieguves forma noteikta 4,19% klašu daļām. Pamatizglītības posmā attālinātā mācību formā devušos klašu īpatsvars nedēļas laikā pieaudzis par teju diviem procentiem. Savukārt vidējās izglītības posmā attālināti mācās 3,56% klašu, savukārt 6,53% gadījumu attālināti mācās daļa no klases.